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Суд в третий раз не взялся за апелляцию на арест бойца "Правого сектора" Пумы

Вторник, 26 ноября 2019, 13:57

Апелляционный суд Киева в третий раз не рассмотрел обжалование ареста бывшего бойца "Правого сектора" Инны Грищенко, которую подозревают в подготовке убийства, ее защита требует переназначить судью.

Источник: Facebook адвоката Маси Найема

Детали: 6 ноября Инне Грищенко ("Пуме") избрали меру пресечения, защита подала апелляцию.

12 ноября заседание в апелляционном суде не состоялось, поскольку Печерский районный суд не передал материалы дела; 19 ноября – так же, а 26 ноября суд не заседал, поскольку судья ушел в отпуск, да и прокуроры не пришли.

Прямая речь Маси Найема: "Мы будем ждать в Апелляционном суде Киева столько, сколько надо, чтобы дело перенаправили на повторное автоматизированное распределение или объяснили, что происходит. Это по делу обжалования постановления Печерского суда Киева, которым Инне Грищенко (Пуме) избрали меру пресечения в виде содержания под стражей...

Мы подали уже ходатайство о направлении дела на повторное автоматизированное распределение. И не уйдем из здания суда, пока не будет заседания или до тех пор, пока нам не покажут документы об отпуске судьи и не назначат на ближайшую дату рассмотрение нашей жалобы.

Напоминаю, Инна Пума уже 20 дней находится в ИВС без возможности реализовать свое право на апелляционное обжалование".

Знать больше Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Предыстория:

  • Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое.
  • В конце октября расследование дела четы Грищенко передали из Ивано-Франковской области в Главное управление Национальной полиции.
  • В начале ноября УП узнала, что следствие может связывать Грищенко с убийством журналиста Павла Шеремета, который погиб от взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Официально это подозрение нигде не звучит.
  • Сама Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косово, но и убийство Павла Шеремета.
  • 22 ноября Печерский райсуд Киева продлил арест Владиславу Грищенко, которого привезли в Киев.

Темы: убийствоДело Шереметасуд
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