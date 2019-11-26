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"Людей звели на манівці": Гончарук розпочав боротьбу проти невакцинованих

Вівторок, 26 листопада 2019, 18:13

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у зв’язку з тим, що кожний другий дорослий не вакцинований проти дифтерії, розпочав інформаційну кампанію – провакцинувався сам і доручив очільникам областей розповідати населенню про ризики епідемій.

Джерело: прем’єр у Facebook

Пряма мова Гончарука: "Нормальний рівень захищеності суспільства – це коли понад 95% людей вакциновані. Це означає, що будь-яка епідемія не може швидко поширюватись.

Зараз у нас показники невтішні – в окремих областях менше 50%. Це означає, що людей звели на манівці, вони ведуться на фейки в інтернеті…

Нам треба пояснити людям, що це безпечно, необхідно, що вони цим захищають не лише себе, а і людей навколо.

Щеплення мають запобігати спалаху інфекційних хвороб у суспільстві, а не гасити їх...Коли дев’ять із десяти людей зробили щеплення, ймовірність захворіти – значно менша".

Деталі: За словами міністра, проти дифтерії не вакцинувався кожний другий дорослий, а серед дітей до року – близько 65%.

Прем’єр доручив усім очільникам обладміністрацій провести інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб.

Гончарук також заявив, що він разом із кількома міністрами вже зробили щеплення.

Знати більше: Вакцинація має бути обов'язковою – міністерка МОЗ

Дифтерія 2019: скільки людей захворіло та який рівень щеплення в Україні

Українська правда
Теми: Гончаруквакцинація
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