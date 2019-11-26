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"Людей ввели в заблуждение": Гончарук начал борьбу против невакцинированных

Вторник, 26 ноября 2019, 18:13

Премьер-министр Алексей Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начал информационную кампанию – провакцинировался сам и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий.

Источник: премьер в Facebook

Прямая речь Гончарука: "Нормальный уровень защищенности общества – это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться.

Сейчас у нас показатели неутешительные – в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете...

Нам надо объяснить людям, что это безопасно и необходимо, что они этим защищают не только себя, но и людей вокруг.

Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше".

Детали: По словам министра, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года – около 65%.

Премьер поручил всем руководителям обладминистраций провести информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней.

Гончарук также заявил, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.

Узнать больше: Вакцинация должна быть обязательной – министр МОЗ

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Украинская правда
Темы: Гончаруквакцинация
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