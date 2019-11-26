"Людей ввели в заблуждение": Гончарук начал борьбу против невакцинированных

2312 просмотров
Вторник, 26 ноября 2019, 19:13

Премьер-министр Алексей Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начал информационную кампанию – провакцинировался сам и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий.

Источник: премьер в Facebook

Прямая речь Гончарука: "Нормальный уровень защищенности общества – это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться.

Сейчас у нас показатели неутешительные – в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете...

Нам надо объяснить людям, что это безопасно и необходимо, что они этим защищают не только себя, но и людей вокруг.

Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше".

Детали: По словам министра, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года – около 65%.

Премьер поручил всем руководителям обладминистраций провести информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней.

Гончарук также заявил, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.

Узнать больше: Вакцинация должна быть обязательной – министр МОЗ

Дифтерия-2019: сколько людей заболело и какой уровень вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: Гончарук вакцинация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина получит 900 миллионов евро на дороги от ЕБРР и ЕИБ 23 ноября 2019, 16:09
Гончарук заверил британцев – ПриватБанк Коломойскому не отдадут 22 ноября 2019, 15:10
Гончарук: Новояворовск уже с теплом, а руководство АРМА отстранили 21 ноября 2019, 15:27
Все новости
Главные новости
Зеленский обещает ценный подарок за поимку "крестного отца контрабанды"
Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки"
Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины
НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне
Все новости
Дети

Как успешно общаться с детьми? Полезные советы и упражнения

социум

Ученые надеются, что смогут предупредить облысение при лечении рака

здоровье

Как иметь чистую кожу без прыщей: 11 советов на основе научных данных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів