На міст-довгобуд в Запоріжжі оголосили тендер – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про оголошення тендеру на будівництво Запорізького моста, "символу корупції", який не могли побудувати 15 років.

Джерело: Гончарук у Facebook

Дослівно: "Сказано-зроблено. Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили.

Символу корупції, який вже 15 років ніяк не можуть побудувати — не місце в сучасній Україні."

Деталі: Очільник Кабміну заявив, що наступного року планується початок будівництва.

Першу частину Укравтодор має добудувати через два роки. За його словами, за цей час має бути завершено зведення 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.

"Це допоможе суттєво розвантажити рух в місті", – повідомив Гончарук.

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