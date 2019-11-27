На міст-довгобуд в Запоріжжі оголосили тендер – Гончарук

865 переглядів
Середа, 27 листопада 2019, 00:14

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про оголошення тендеру на будівництво Запорізького моста, "символу корупції", який не могли побудувати 15 років.

Джерело: Гончарук у Facebook

Дослівно: "Сказано-зроблено. Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили.

Символу корупції, який вже 15 років ніяк не можуть побудувати — не місце в сучасній Україні."

Деталі: Очільник Кабміну заявив, що наступного року планується початок будівництва. 

Першу частину Укравтодор має добудувати через два роки. За його словами, за цей час має бути завершено зведення 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.

"Це допоможе суттєво розвантажити рух в місті", – повідомив Гончарук.

Нагадаємо:

  • На початку листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Українська правда
Теми: Гончарук Запоріжжя будівництво


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Людей звели на манівці": Гончарук розпочав боротьбу проти невакцинованих 26 листопада 2019, 19:13
Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ 23 листопада 2019, 16:09
Гончарук запевнив британців – Приватбанк Коломойському не віддадуть 22 листопада 2019, 15:10
Усі новини
Головні новини
Альперін у середу прийде на допит в САП – адвокат
Гонтарева про Луценка і Шокіна: "Неефективні та корумповані"
Папа Римський "благословив" переговори України з Росією
Поліція затримала чоловіків, які обіцяли мандат "Слуги народу" за 1,5 млн євро
Усі новини
посміхніться!

Тато "реконструює" реальність за малюнками 6-річного сина

Made in Ukraine

5 цікавих фактів про вау-досягнення українців в ІT

здоров'я

Тривале сидіння нам шкодить. Чому та що з цим робити