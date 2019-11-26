На мост-долгострой в Запорожье объявили тендер – Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об объявлении тендера на строительство Запорожского моста, "символа коррупции", который не могли построить 15 лет.
Источник: Гончарук в Facebook
Дословно: "Сказано-сделано. Три недели назад был в Запорожье, где поставил задачу подготовить и объявить тендер на достраивание всем известного моста. Так вот, только что тендер объявили.
Символу коррупции, который уже 15 лет никак не могут построить – не место в современной Украине".
Детали: Глава Кабмина заявил, что в следующем году планируется начало строительства.
Первую часть Укравтодор должен достроить через два года. По его словам, за это время должно быть завершено возведение 21 искусственного сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный.
"Это поможет существенно разгрузить движение в городе", – сообщил Гончарук.
Напомним:
- В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.