США заблокували допомогу Україні одразу після розмови президентів – CNN
Рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів було прийнято ввечері 25 липня після розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.
Джерело: CNN
Деталі: Про це йдеться в документах адміністративно-бюджетного управління, які були надані комітету, що розслідує справу імпічменту Трампа.
Повідомляється, що рішення про призупинення допомоги спочатку обговорювалось на початку липня. Проте вже 18 липня на одному із засідань стало відомо, що таке рішення прийнято через Білий дім.
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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