США заблокували допомогу Україні одразу після розмови президентів – CNN

Рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів було прийнято ввечері 25 липня після розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: CNN

Деталі: Про це йдеться в документах адміністративно-бюджетного управління, які були надані комітету, що розслідує справу імпічменту Трампа.

Повідомляється, що рішення про призупинення допомоги спочатку обговорювалось на початку липня. Проте вже 18 липня на одному із засідань стало відомо, що таке рішення прийнято через Білий дім.

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