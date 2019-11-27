США заблокировали помощь Украине после разговора президентов – CNN

Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов было принято вечером 25 июля после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: CNN

Детали: Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа.

Сообщается, что решение о приостановлении помощи сначало обсуждалося в начале июля. Однако уже 18 июля на одном из заседаний стало известно, что такое решение принято из-за Белого дома.

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