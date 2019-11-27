США заблокировали помощь Украине после разговора президентов – CNN

281 просмотр
Среда, 27 ноября 2019, 02:21

Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов было принято вечером 25 июля после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: CNN

Детали: Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа.

Сообщается, что решение о приостановлении помощи сначало обсуждалося в начале июля. Однако уже 18 июля на одном из заседаний стало известно, что такое решение принято из-за Белого дома.

 Знать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда
Темы: импичмент Трамп США Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани 26 ноября 2019, 02:45
Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной 25 ноября 2019, 06:29
В Конгрессе США готовят отчет по результатам расследования об импичменте 25 ноября 2019, 05:21
Все новости
Главные новости
Альперин в среду придет на допрос в САП – адвокат
Гонтарева о Луценко и Шокине: "Неэффективные и коррумпированные"
Папа Римский "благословил" переговоры Украины с Россией
Полиция задержала мужчин, обещавших мандат "Слуги народа" за 1,5 млн евро
Все новости
Фото

Утолщение пальцев и другие важные симптомы рака легких

экология

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных показателей

здоровье

6 причин, почему вы часто пукаете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів