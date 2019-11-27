США заблокировали помощь Украине после разговора президентов – CNN
Среда, 27 ноября 2019, 01:21
Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов было принято вечером 25 июля после разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Источник: CNN
Детали: Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа.
Сообщается, что решение о приостановлении помощи сначало обсуждалося в начале июля. Однако уже 18 июля на одном из заседаний стало известно, что такое решение принято из-за Белого дома.
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"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Украинская правда