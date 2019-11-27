Помпео пропонує розслідувати втручання України у вибори США

Державний секретар США Майк Помпео запропонував провести розслідування стосовно можливого втручання України в президентські вибори США 2016 року.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Кожен раз, коли з’являється інформація, яка вказує на те, що в будь-який момент, будь-яка країна втручалась в американські вибори, ми не лише маємо право, ми зобов’язані виявити це."

Деталі: Таку відповідь Помпео надав на запитання: "Чи варто Штатам розслідувати звинувачення України у втручанні у вибори?". Проте власне слова "Україна" він не вжив.

Він додав, що навіть пропозиція втрутитись має бути розслідувана.

Агентство новин нагадує, що слова держсекретаря суперечили його ж оцінці розвідданих, які свідчили, що саме Росія втручалась у вибори 2016 року.

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагались шукати докази втручання України у президентські вибори США 2016 року.

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