Помпео пропонує розслідувати втручання України у вибори США

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Середа, 27 листопада 2019, 05:27

Державний секретар США Майк Помпео запропонував провести розслідування стосовно можливого втручання України в президентські вибори США 2016 року. 

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Кожен раз, коли з’являється інформація, яка вказує на те, що в будь-який момент, будь-яка країна втручалась в американські вибори, ми не лише маємо право, ми зобов’язані виявити це."

Деталі: Таку відповідь Помпео надав на запитання: "Чи варто Штатам розслідувати звинувачення України у втручанні у вибори?". Проте власне слова "Україна" він не вжив. 

Він додав, що навіть пропозиція втрутитись має бути розслідувана. 

Агентство новин нагадує, що слова держсекретаря суперечили його ж оцінці розвідданих, які свідчили, що саме Росія втручалась у вибори 2016 року. 

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагались шукати докази втручання України у президентські вибори США 2016 року.

Нагадаємо:

  • Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
  • The New York Times, посилаючись на інформацію з документів, представлених в Конгрес США і дані суду і звинувачення, пов'язані з розслідуванням можливого втручання іноземців у вибори, порахувала, що під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками РФ і WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.
  • Протягом 22 місяців спецпрокурор Роберт Мюллер розслідував питання про те, чи мала місце змова між передвиборчим штабом Трампа і Росією.
  • Відповідно до підсумків розслідування, ані Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Як зазначається у публікації The New York Times, Москва провела спецоперацію, щоб перекласти вину за втручання у вибори президента США 2016 року на Київ.

Українська правда
Теми: США Україна вибори


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