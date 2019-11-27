Помпео пропонує розслідувати втручання України у вибори США
Державний секретар США Майк Помпео запропонував провести розслідування стосовно можливого втручання України в президентські вибори США 2016 року.
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Кожен раз, коли з’являється інформація, яка вказує на те, що в будь-який момент, будь-яка країна втручалась в американські вибори, ми не лише маємо право, ми зобов’язані виявити це."
Деталі: Таку відповідь Помпео надав на запитання: "Чи варто Штатам розслідувати звинувачення України у втручанні у вибори?". Проте власне слова "Україна" він не вжив.
Він додав, що навіть пропозиція втрутитись має бути розслідувана.
Агентство новин нагадує, що слова держсекретаря суперечили його ж оцінці розвідданих, які свідчили, що саме Росія втручалась у вибори 2016 року.
Що було раніше: Президент США Дональд Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані намагались шукати докази втручання України у президентські вибори США 2016 року.
Нагадаємо:
- Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
- The New York Times, посилаючись на інформацію з документів, представлених в Конгрес США і дані суду і звинувачення, пов'язані з розслідуванням можливого втручання іноземців у вибори, порахувала, що під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками РФ і WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.
- Протягом 22 місяців спецпрокурор Роберт Мюллер розслідував питання про те, чи мала місце змова між передвиборчим штабом Трампа і Росією.
- Відповідно до підсумків розслідування, ані Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
- Як зазначається у публікації The New York Times, Москва провела спецоперацію, щоб перекласти вину за втручання у вибори президента США 2016 року на Київ.