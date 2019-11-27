Помпео предлагает расследовать "вмешательство Украины" в выборы США

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил провести расследование касательно возможного вмешательства Украины в президентские выборах США 2016 года.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что в любой момент, любая страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, мы обязаны выявить это."

Детали: Такой ответ Помпео дал на вопрос: "Стоит ли Штатам расследовать обвинения Украины во вмешательстве в выборы?". Однако собственно слова "Украина" он не сказал.

Он добавил, что даже предложение вмешаться должно быть расследовано.

Агентство новостей напоминает, что слова госсекретаря противоречат его же оценке разведданных, которые свидетельствовали, что именно Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Напомним: