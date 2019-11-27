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Помпео предлагает расследовать вмешательство Украины в выборы США

Среда, 27 ноября 2019, 04:27

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил провести расследование касательно возможного вмешательства Украины в президентские выборах США 2016 года.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что в любой момент, любая страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, мы обязаны выявить это."

Детали: Такой ответ Помпео дал на вопрос: "Стоит ли Штатам расследовать обвинения Украины во вмешательстве в выборы?". Однако собственно слова "Украина" он не сказал.

Он добавил, что даже предложение вмешаться должно быть расследовано.

Агентство новостей напоминает, что слова госсекретаря противоречат его же оценке разведданных, которые свидетельствовали, что именно Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.
  • Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Как отмечается в публикации The Times, Москва провела спецоперацию, чтобы переложить вину вмешательства в выборы президента США 2016 на Киев.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинавиборы
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