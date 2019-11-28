Садовий і прокуратура оскаржать заставу в понад 1 млн грн

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Четвер, 28 листопада 2019, 08:53

Міський голова Львова Андрій Садовий збирається оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Садового: "Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення", – сказав Садовий.

Деталі: Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави – і також оскаржуватиме запобіжний захід.

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Передісторія:

  • 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
  • Сторона обвинувачення клопотала про заставу 50 мільйонів гривень. Садовий сказав, що у нього немає таких грошей, тому для внесення застави йому доведеться щось продавати і "звертатися до людей".
  • 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави 1 мільйон гривень. Суд зобов'язав Садового прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну вимогу й утриматися від спілкування зі свідками. 
  • Мер Києва Віталій Кличко готовий був узяти Садового на поруки.
  • Садового підозрюють у "зловживанні під час операцій із земельними ділянками на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".
  • Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
  • У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.
  • Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

Теми: Садовий Антикорупційна прокуратура Антикорупційний суд


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