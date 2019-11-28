Садовий і прокуратура оскаржать заставу в понад 1 млн грн

Міський голова Львова Андрій Садовий збирається оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Садового: "Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення", – сказав Садовий.

Деталі: Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави – і також оскаржуватиме запобіжний захід.

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