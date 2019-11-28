Садовой и прокуратура обжалуют залог в более 1 млн грн
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Четверг, 28 ноября 2019, 08:53
Городской глава Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь Садового: "Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", – сказал Садовой.
Детали: Прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога – и также намерена обжаловать меру пресечения.
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Предыстория:
- 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
- Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
- 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями
- Мэр Киева Виталий Кличко готов был взять Садового на поруки.
- Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
- Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
- В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
- Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.
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