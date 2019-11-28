Садовой и прокуратура обжалуют залог в более 1 млн грн

Городской глава Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тысяч 550 гривен.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь Садового: "Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", – сказал Садовой.

Детали: Прокуратура просила для Садового 500 миллионов гривен залога – и также намерена обжаловать меру пресечения.

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