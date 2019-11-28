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Зросла кількість українців, які впізнають Гончарука і не схвалюють дії уряду

Четвер, 28 листопада 2019, 09:51

Кількість українців, які не схвалюють роботу Кабінету міністрів, зросла у листопаді.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22-25 листопада  

Дослівно: "Оцінка роботи уряду України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 7 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%)". 

 

Деталі: Соціологи відзначають, що ставлення українців до роботи уряду погіршується з жовтня.

При цьому протягом осені зменшувалась частка тих, хто не знає прем’єра Олексія Гончарука: 49% в вересні, 48% – в жовтні, 40% – на початку листопада і 36% – в кінці листопада.

 

Разом з тим збільшувалась частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% в вересні, 14% – у жовтні, 18% – на початку листопада, 25% –  в кінці листопада.

У кінці листопада до Гончарука позитивно ставляться 11% опитаних, негативно – 25%.

Опитування проходило з 22 по 25 листопада. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1500 осіб від 18 років. Дослідження не проводилось у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які  були проведені 4-7 листопада, 9-11 жовтня, та 6-19 вересня 2019 року.

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Українська правда
Теми: ГончарукКабінет міністрівопитування
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