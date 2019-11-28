Зросла кількість українців, які впізнають Гончарука і не схвалюють дії уряду

1468 переглядів
Четвер, 28 листопада 2019, 10:51

Кількість українців, які не схвалюють роботу Кабінету міністрів, зросла у листопаді.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22-25 листопада  

Дослівно: "Оцінка роботи уряду України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 7 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%)". 

 

Деталі: Соціологи відзначають, що ставлення українців до роботи уряду погіршується з жовтня.

При цьому протягом осені зменшувалась частка тих, хто не знає прем’єра Олексія Гончарука: 49% в вересні, 48% – в жовтні, 40% – на початку листопада і 36% – в кінці листопада.

 

Разом з тим збільшувалась частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% в вересні, 14% – у жовтні, 18% – на початку листопада, 25% –  в кінці листопада.

У кінці листопада до Гончарука позитивно ставляться 11% опитаних, негативно – 25%.

Опитування проходило з 22 по 25 листопада. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1500 осіб від 18 років. Дослідження не проводилось у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які  були проведені 4-7 листопада, 9-11 жовтня, та 6-19 вересня 2019 року.

Читайте також: Вдвічі більше негативу для Зеленського та обвал довіри до Ради. Що відбувається

Українська правда
Теми: Гончарук Кабінет міністрів опитування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На міст-довгобуд в Запоріжжі оголосили тендер – Гончарук 27 листопада 2019, 00:14
"Людей звели на манівці": Гончарук розпочав боротьбу проти невакцинованих 26 листопада 2019, 19:13
Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ 23 листопада 2019, 16:09
Усі новини
Головні новини
Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет
ДБР проводить обшук у Звіробій
США планують скоротити фінансування НАТО і направити кошти на підтримку України — CNN
Усі новини
Лайфхаки

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

дослідження

Чому собака не може не любити

self-made

Оптимісти довше живуть та краще сплять. Але чи можна ними стати?