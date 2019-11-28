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Возросло количество украинцев, которые узнают Гончарука и не одобряют действия Кабмина

Четверг, 28 ноября 2019, 09:51

Количество украинцев, которые не одобряют работу Кабинета министров, выросло в ноябре.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22-25 ноября

Дословно: "Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%)". 

 

Детали: Социологи отмечают, что отношение украинцев к работе правительства ухудшается с октября.

При этом в течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает премьера Алексея Гончарука: 49% в сентябре, 48% – в октябре, 40% – в начале ноября и 36% – в конце ноября.

 

Вместе с тем увеличивалась доля тех, кто относится к нему негативно: 9% – в сентябре, 14% – в октябре, 18% – в начале ноября, 25% – в конце ноября.

В конце ноября к Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, негативно – 25%.

Опрос проходил с 22 по 25 ноября. Методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1500 человек старше 18 лет. Исследование не проводилось во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены 4-7 ноября, 9-11 октября и 6-19 сентября 2019 года.

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Украинская правда

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Темы: ГончарукКабинет министровопрос
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