Більш ніж дві третини українців підтримують зняття недоторканності з Порошенка
Більшість опитаних соціологами українців підтримують зняття депутатського імунітету з лідера партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, яке розслідує ДБР.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології
Деталі: В дослідженні КМІС щодо реакції на актуальні події, соціологи прив’язали своє запитання до заяви лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, що їхня фракція підтримає зняття недоторканності з народного депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка, якщо такий запит надійде до Верховної Ради.
74% респондентів тією чи іншою мірою підтримали це рішення (повністю підтримують 58.2%, швидше підтримують 15.8) 21% - не підтримали. 5% опитуваних не змогли визначитися з відповіддю на запитання соціологів.
Загалом, згідно з даними дослідження, до Порошенка позитивно ставляться 12% опитаних, негативно – 64%.
Додатково: Дослідження проводилося з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях - АР Крим та в окремих районах Донецької та Луганської областей.
В ході опитування було проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.
Що передувало: Перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що монобільшість підтримає зняття недоторканності з Петра Порошенка, якщо воно потрапить до порядку денного Верховної Ради.
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Передісторія:
- 18 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтями: публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, а також зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
- Також Державне бюро розслідувань підготувало для ГПУ проект подання до Верховної Ради про дозвіл на притягнення Порошенка до відповідальності.
- Петро Порошенко скасував кілька міжнародних зустрічей і повернувся в Україну після повідомлення ДБР про передачу підозри щодо нього в Генпрокуратуру. Експрезидент достроково повернувся з Туреччини й заявив, що "ця справа не має юридичної ваги".
- Загалом у ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, розпочатих зокрема за заявами колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
- Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловлював занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно Порошенка.