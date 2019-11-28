Более чем две трети украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

Большинство опрошенных социологами украинцев поддерживают снятие депутатского иммунитета с лидера партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко для проведения следственных действий в уголовном производстве, которое расследует ГБР.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: В исследовании КМИС о реакции украинцев на актуальные события, социологи привязали свой вопрос к заявлению лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.

74% респондентов в той или иной степени поддержали это решение (полностью поддерживают 58.2%, скорее поддерживают 15.8) 21% - не поддержали. 5% опрошенных не смогли определиться с ответом на вопрос социологов.

В целом, согласно данным исследования, к Порошенко положительно относятся 12% опрошенных, отрицательно – 64%.

Дополнительно: Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях – АР Крым и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Что было ранее: Первый замруководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет в повестку дня Верховной Рады.

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