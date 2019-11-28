Более чем две трети украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
Большинство опрошенных социологами украинцев поддерживают снятие депутатского иммунитета с лидера партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко для проведения следственных действий в уголовном производстве, которое расследует ГБР.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии
Детали: В исследовании КМИС о реакции украинцев на актуальные события, социологи привязали свой вопрос к заявлению лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
74% респондентов в той или иной степени поддержали это решение (полностью поддерживают 58.2%, скорее поддерживают 15.8) 21% - не поддержали. 5% опрошенных не смогли определиться с ответом на вопрос социологов.
В целом, согласно данным исследования, к Порошенко положительно относятся 12% опрошенных, отрицательно – 64%.
Дополнительно: Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Опрос не проводился на временно оккупированных территориях – АР Крым и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Что было ранее: Первый замруководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что монобольшинство поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет в повестку дня Верховной Рады.
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Предыстория:
- 18 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко по статьям: публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
- Также Государственное бюро расследований подготовило для ГПУ проект представления в Верховную Раду о разрешении на привлечение Порошенко к ответственности.
- Петр Порошенко отменилнесколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генпрокуратуру. Экс-президент досрочно вернулся из Турции и заявил, что "это дело не имеет юридического веса".
- В целом в ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, открытых в частности по заявлениям бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
- Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.
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