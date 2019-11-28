Чотири дні з моменту ДТП: Кулеба показав фото з лікарні

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Четвер, 28 листопада 2019, 17:48

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який постраждав у серйозній аварії під Києвом, подякував за підтримку всіх небайдужих.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена

Деталі: 27 листопада в акаунті Кулеби в соцмережі з’явилося фото з лікарні. Омбудсмен повідомляє, що його прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП.

 

Пряма мова: "З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре.

З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!".

Передісторія:

  • 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив у серйозну ДТП на Київщині: у селищі Чабани житель села Гатне, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Кулеби, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
  • Наступного дня повідомлялося, що Микола Кулеба перебуває в лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, а його старший син – без свідомості.
  • За словами лікарів, реабілітація Кулеби після ДТП може зайняти рік-півтора.

Українська правда
Теми: ДТП


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