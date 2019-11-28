Четыре дня с момента ДТП: Кулеба показал фото из больницы

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который пострадал в серьезной аварии под Киевом, поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.

Источник: Facebook-страница омбудсмена

Детали: 27 ноября в аккаунте Кулебы в соцсети появилось фото из больницы. Омбудсмен сообщает, что его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП.

Прямая речь: "С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо.

С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву".

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