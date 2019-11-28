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Закревська: Адвокати ексберкутівців кажуть, що вони мали право стріляти

Четвер, 28 листопада 2019, 19:01

Захист колишніх бійців "Беркуту", обвинувачуваних у розстрілах учасників Революції Гідності 20 лютого у Києві, стверджує, що вони мали право стріляти.

Джерело: інтерв'ю адвокатки сімей героїв Небесної сотні Євгенії Закревської Укрінформу.

Пряма мова: "У нас у суді по розстрілу 20 лютого прослизає позиція обвинувачених: вони мали право стріляти.

Захист подає ситуацію так, що вони мали право стріляти, і це святе право міліції, нині – поліції. І вони вважають людей, які ігнорують смертельну небезпеку, тих, хто йде і збирає поранених, – ненормальними, наркоманами, бойовиками. І вони явно воювали, вони були на одному боці, протестувальники були на іншому боці. Їхня філософія: вони мали перемогти і вони мали право мститися".

Деталі: За словами Закревської, ідеться про п'ятьох "беркутівців" із так званої чорної роти. Вона також додала, що про каяття серед обвинувачених не йдеться.

Пряма мова: "Коли давав свідчення контрснайпер, він давав оцінку по відео. Він каже, що навіть якщо вони вважали, що хтось там серед натовпу зі зброєю і являє собою загрозу, то потенційно це може бути точкова стрілянина. Але навіть точкова стрілянина в такій ситуації більше шкодить, ніж може запобігти. Тобто стріляти не можна! Тому що там дуже багато людей, і кулі можуть летіти і поранити, і вбивати абсолютно не причетних ні до чого громадян. Так і відбувалося.

Пам'ятаєте історію з медсестрою Олесею Жуковською? Її поранило кулею, яка була відстріляна з бетонної барикади. Вона, слава Богу, вижила, а от буквально поруч з нею стояв хлопець (він загинув), у якого кулю вилучили та ідентифікували, вона з автомата одного з тих беркутівців "чорної роти", який втік. І вона теж відстріляна з бетонної барикади. Тобто, ви розумієте, наскільки це було небезпечно?! Увесь Майдан був мішенню".

Нагадаємо:

  • Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.
  • На акції під Верховною Радою адвокатка повідомила, що розслідування справ Майдану можуть поновити не раніше другої половини січня наступного року.
  • Водночас, 22 листопада у ГПУ запевнили, що слідство не зупиняється – до органів досудового розслідування скерують 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з подіями Євромайдану.

Теми: ЄвромайданБеркутсуд
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