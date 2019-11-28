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Закревская: Адвокаты ексберкутовцев говорят, что они имели право стрелять

Четверг, 28 ноября 2019, 19:01

Защита бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстрелах участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве, утверждает, что они имели право стрелять.

Источник: интервью адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской Укринформу.

Прямая речь: "У нас в суде по расстрелу 20 февраля проскальзывает позиция обвиняемых: они имели право стрелять.

Защита подает ситуацию так, что они имели право стрелять, и это святое право милиции, ныне - полиции. И они считают людей, которые игнорируют смертельную опасность, тех, кто идет и собирает раненых, - ненормальными, наркоманами, боевиками. И они явно воевали, они были на одной стороне, протестующие были на другой стороне. Их философия: они должны были победить и они имели право мстить".

Детали: По словам Закревской, речь идет о пяти "беркутовцах" из так называемой черной роты. Она также добавила, что о раскаянии среди обвиняемых речь не идет.

Прямая речь: "Когда давал показания контрснайпер, он давал оценку по видео. Он говорит, что даже если они считали, что кто-то в толпе с оружием и представляет собой угрозу, то потенциально это может быть точечная стрельба. Но даже точечная стрельба в такой ситуации больше вредит, чем может предотвратить. То есть стрелять нельзя! Потому что там очень много людей, и пули могут лететь и ранить, и убивать совершенно не причастных ни к чему граждан. Так и происходило.

Помните историю с медсестрой Олесей Жуковской? Ее ранило пулей, которая была отстреляна с бетонной баррикады. Она, слава Богу, выжила, а вот буквально рядом с ней стоял парень (он погиб), у которого пулю изъяли и идентифицировали, она из автомата одного из беркутовцев "черной роты", который убежал. И она тоже отстреляна с бетонной баррикады. То есть, вы понимаете, насколько это было опасно?! Весь Майдан был мишенью".

Напомним:

  • Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренной парламентом поправки к законопроекту о ГБР. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование.
  • На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января 2020 года.
  • В то же время, 22 ноября в ГПУ заверили, что следствие не останавливается – в органы предварительного расследования направлены 114 производств о преступлениях, связанных с событиями Евромайдана.

Темы: ЕвромайданБеркутсуд
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