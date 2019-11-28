Закревская: Адвокаты ексберкутовцев говорят, что они имели право стрелять

Защита бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстрелах участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве, утверждает, что они имели право стрелять.

Источник: интервью адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской Укринформу.

Прямая речь: "У нас в суде по расстрелу 20 февраля проскальзывает позиция обвиняемых: они имели право стрелять.

Защита подает ситуацию так, что они имели право стрелять, и это святое право милиции, ныне - полиции. И они считают людей, которые игнорируют смертельную опасность, тех, кто идет и собирает раненых, - ненормальными, наркоманами, боевиками. И они явно воевали, они были на одной стороне, протестующие были на другой стороне. Их философия: они должны были победить и они имели право мстить".

Детали: По словам Закревской, речь идет о пяти "беркутовцах" из так называемой черной роты. Она также добавила, что о раскаянии среди обвиняемых речь не идет.

Прямая речь: "Когда давал показания контрснайпер, он давал оценку по видео. Он говорит, что даже если они считали, что кто-то в толпе с оружием и представляет собой угрозу, то потенциально это может быть точечная стрельба. Но даже точечная стрельба в такой ситуации больше вредит, чем может предотвратить. То есть стрелять нельзя! Потому что там очень много людей, и пули могут лететь и ранить, и убивать совершенно не причастных ни к чему граждан. Так и происходило.

Помните историю с медсестрой Олесей Жуковской? Ее ранило пулей, которая была отстреляна с бетонной баррикады. Она, слава Богу, выжила, а вот буквально рядом с ней стоял парень (он погиб), у которого пулю изъяли и идентифицировали, она из автомата одного из беркутовцев "черной роты", который убежал. И она тоже отстреляна с бетонной баррикады. То есть, вы понимаете, насколько это было опасно?! Весь Майдан был мишенью".

Напомним: