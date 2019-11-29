Гончарук хоче побудувати "якісні дороги" за 3-5 років

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за наступні 3-5 років в Україні мають з’явитися "якісні дороги", які з’єднають всі великі міста.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Наша головна задача – поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років.

Я закликаю нових керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі."

Деталі: За його словами, уряд не буде втручатись у проведення тендерів та процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.

Очільник Кабміну висловив сподівання, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва доріг та їх експлуатації.

З березня наступного року Гончарук анонсував "велике будівництво" автошляхів.

Нагадаємо:

Народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

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