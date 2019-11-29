Гончарук хоче побудувати "якісні дороги" за 3-5 років
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за наступні 3-5 років в Україні мають з’явитися "якісні дороги", які з’єднають всі великі міста.
Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова: "Наша головна задача – поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років.
Я закликаю нових керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі."
Деталі: За його словами, уряд не буде втручатись у проведення тендерів та процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.
Очільник Кабміну висловив сподівання, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва доріг та їх експлуатації.
З березня наступного року Гончарук анонсував "велике будівництво" автошляхів.
Нагадаємо:
- Народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.
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