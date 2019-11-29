Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет

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Пятница, 29 ноября 2019, 06:23

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за следующие 3-5 лет в Украине должны появиться "качественные дороги", которые соединят все крупные города.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Право на владу"

Прямая речь: "Наша главная задача - соединить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет.

Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы" смотрящих ", или закрывали на это глаза."

Детали: По его словам, правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

Глава Кабмина выразил надежду, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

С марта следующего года Гончарук анонсировал "большое строительство" дорог.

Напомним:

  • Народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Читайте также: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет – интервью с главой "Укравтодора"

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Гончарук Кабинет министров Укравтодор дороги


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