"Охоронця Яроша" цькують у російській тюрмі через національність
Українському політв'язню Олександру Шумкову, якого засудили у Росії до чотирьох років колонії загального режиму у справі "Правого сектору", не надають належної медичної допомоги і ображають через його національність.
Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової
Дослівно: "Нарешті отримала відповідь на моє звернення від "УФСИН России по Тверской области" стосовно незаконно засудженого Олександра Шумкова.
За словами керівника служби виконання покарань в Тверській області РФ, наш громадянин за період незаконного ув’язнення отримував амбулаторну медичну допомогу. У тексті зазначено, що 27 серпня 2019 року його оглянув лікар-терапевт. За його призначенням, Шумков начебто отримав своєчасне лікування в повному обсязі.
Відповідь аналогічного змісту написана і про лікування після закінчення ним голодування...
Наш співвітчизник повідомив, що знову сталося два інциденти образливого та принизливого ставлення з боку працівників колонії через його національну приналежність".
Деталі: Крім того, у листі від "УФСИН" є інформація, що Шумков нібито не піддавався жорстокому поводженню, а фізичний та морально-психологічний тиск з боку співробітників пенітенціарної установи не здійснювався.
Попри таку інформацію, Шумков скаржиться на періодичні головні болі та м'язові судоми.
Днями Шумков зустрівся з консулом посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби "УФСИН России по Тверской области".
Він пояснив, що болі в українця виникають у результаті вегето-судинної дистонії, що є наслідком емоційного та нервового перенапруження і довготривалого перебування у стресовій ситуації.
При цьому Денісова зазначає, що показань щодо проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку немає.
Шумкову мають провести медичне обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за власний кошт.
Що передувало: 7 листопада уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно засудженого українця Олександра Шумкова, якого утримують в Росії.
Передісторія:
- Колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
- Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
- За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
- Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
- 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
- 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.
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