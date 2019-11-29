"Охранника Яроша" травят в российской тюрьме из-за национальности
Украинскому политзаключенному Александру Шумкову, осужденному в России к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", не предоставляют надлежащей медицинской помощи и оскорбляют из-за его национальности.
Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой
Дословно: "Наконец получила ответ на мое обращение от "УФСИН России по Тверской области" относительно незаконно осужденного Александра Шумкова.
По словам руководителя службы исполнения наказаний в Тверской области РФ, наш гражданин за период незаконного заключения получал амбулаторную медицинскую помощь. В тексте указано, что 27 августа 2019 года его осмотрел врач-терапевт. По назначению, Шумков якобы получил своевременное лечение в полном объеме.
Ответ аналогичного содержания написан и о лечении после окончания им голодовки...
Наш соотечественник сообщил, что снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны работников колонии из-за его национальной принадлежности".
Детали: Кроме того, в письме от "УФСИН" есть информация, что Шумков якобы не подвергался жестокому обращению, а физическое и морально-психологическое давление со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения не осуществлялось.
Несмотря на такую информацию, Шумков жалуется на периодические головные боли и мышечные судороги.
На днях Шумков встретился с консулом посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области".
Он пояснил, что боли в украинца возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации.
При этом Денисова отмечает, что показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга нет.
Шумкову должны провести медицинское обследование сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет.
Что было ранее: 7 ноября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживает Россия.
История вопроса:
- Бывший охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
- По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова поведала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.
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