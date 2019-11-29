"Охранника Яроша" травят в российской тюрьме из-за национальности

Украинскому политзаключенному Александру Шумкову, осужденному в России к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", не предоставляют надлежащей медицинской помощи и оскорбляют из-за его национальности.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Наконец получила ответ на мое обращение от "УФСИН России по Тверской области" относительно незаконно осужденного Александра Шумкова.

По словам руководителя службы исполнения наказаний в Тверской области РФ, наш гражданин за период незаконного заключения получал амбулаторную медицинскую помощь. В тексте указано, что 27 августа 2019 года его осмотрел врач-терапевт. По назначению, Шумков якобы получил своевременное лечение в полном объеме.

Ответ аналогичного содержания написан и о лечении после окончания им голодовки...

Наш соотечественник сообщил, что снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны работников колонии из-за его национальной принадлежности".

Детали: Кроме того, в письме от "УФСИН" есть информация, что Шумков якобы не подвергался жестокому обращению, а физическое и морально-психологическое давление со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения не осуществлялось.

Несмотря на такую ​​информацию, Шумков жалуется на периодические головные боли и мышечные судороги.

На днях Шумков встретился с консулом посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области".

Он пояснил, что боли в украинца возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации.

При этом Денисова отмечает, что показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга нет.

Шумкову должны провести медицинское обследование сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет.

Что было ранее: 7 ноября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья незаконно осужденного украинца Александра Шумкова, которого удерживает Россия.

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