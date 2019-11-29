Зеленський обіцяє, що Рада вже у вівторок візьметься за проблему справ Майдану

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 18:24

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що 3 грудня Верховна Рада розгляне зміни до закону про Держбюро розслідувань стосовно розслідування злочинів на Майдані у 2013-2014 роках.

Джерело: Офіс президента

Зеленський: "3 грудня першим питанням на порядку денному у Верховній Раді України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань"

Деталі: Правки до закону про ДБР мають дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Зеленський Майдан


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