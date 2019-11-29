Зеленський обіцяє, що Рада вже у вівторок візьметься за проблему справ Майдану
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що 3 грудня Верховна Рада розгляне зміни до закону про Держбюро розслідувань стосовно розслідування злочинів на Майдані у 2013-2014 роках.
Джерело: Офіс президента
Зеленський: "3 грудня першим питанням на порядку денному у Верховній Раді України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань"
Деталі: Правки до закону про ДБР мають дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.
Передісторія:
- 22 листопада адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР.
- На акції під Верховною Радою адвокатка повідомила, що розслідування справ Майдану можуть поновити не раніше другої половини січня наступного року.
- 27 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про слідчі експерименти у справах Майдану.
powered by lun.ua