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Рябошапка: ГПУ проведе слідчі експерименти у справах Майдану

Середа, 27 листопада 2019, 17:21

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура у кримінальних провадженнях щодо подій на Майдані відтворюватиме обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження.

Такі слідчі експерименти мали бути проведені 5 років тому.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова генпрокурора: "Більшість проваджень не завершені. Більшість слідчих експериментів, які ми зараз проводитимемо, можна було зробити ще 5 років тому, бо ніякої процесуальної складності в цьому немає.

Відтворити обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження...можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій".

Нагадаємо:

  • Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.
  • На акції під Верховною Радою адвокатка повідомила, що розслідування справ Майдану можуть поновити не раніше другої половини січня наступного року.
  • Водночас, 22 листопада у ГПУ запевнили, що слідство не зупиняється – до органів досудового розслідування скерують 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з подіями Євромайдану.

"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаМайданГенпрокуратура
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