Рябошапка: ГПУ проведе слідчі експерименти у справах Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура у кримінальних провадженнях щодо подій на Майдані відтворюватиме обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження.

Такі слідчі експерименти мали бути проведені 5 років тому.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова генпрокурора: "Більшість проваджень не завершені. Більшість слідчих експериментів, які ми зараз проводитимемо, можна було зробити ще 5 років тому, бо ніякої процесуальної складності в цьому немає.

Відтворити обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження...можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій".

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