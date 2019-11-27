Рябошапка: ГПУ проведе слідчі експерименти у справах Майдану
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура у кримінальних провадженнях щодо подій на Майдані відтворюватиме обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження.
Такі слідчі експерименти мали бути проведені 5 років тому.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова генпрокурора: "Більшість проваджень не завершені. Більшість слідчих експериментів, які ми зараз проводитимемо, можна було зробити ще 5 років тому, бо ніякої процесуальної складності в цьому немає.
Відтворити обставини, за яких були заподіяні тілесні ушкодження...можна було ще п'ять років тому, а не робити це на шостий рік після подій".
Нагадаємо:
- Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.
- На акції під Верховною Радою адвокатка повідомила, що розслідування справ Майдану можуть поновити не раніше другої половини січня наступного року.
- Водночас, 22 листопада у ГПУ запевнили, що слідство не зупиняється – до органів досудового розслідування скерують 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з подіями Євромайдану.
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