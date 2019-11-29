Зеленский обещает, что Рада уже во вторник возьмется за проблему с делами Майдана

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Пятница, 29 ноября 2019, 18:24

Президент Владимир Зеленский пообещал, что 3 декабря Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о Госбюро расследований относительно расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах.

Источник: Офис президента

Зеленский: "3 декабря первый вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований".

Детали: Поправки в закон о ГБР должны разрешить следователям по делам Майдана возобновить расследование.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Зеленский Майдан


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