Зеленский обещает, что Рада уже во вторник возьмется за проблему с делами Майдана
Пятница, 29 ноября 2019, 17:24
Президент Владимир Зеленский пообещал, что 3 декабря Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о Госбюро расследований относительно расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах.
Источник: Офис президента
Зеленский: "3 декабря первый вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований".
Детали: Поправки в закон о ГБР должны разрешить следователям по делам Майдана возобновить расследование.
Предыстория:
- 22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.
- На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.
- 27 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о следственных экспериментах по делам Майдана.
Украинская правда