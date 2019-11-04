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Прем'єр: Зменшимо число чиновників завдяки впровадженню IT-інструментів

Понеділок, 4 листопада 2019, 23:20

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд, у рамках економії, планує зменшити кількість державних чиновників на 10% за допомогою застосування IT-інструментів.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Деталі: Очільник Кабміну повідомив, що зменшення чиновників планується "на 10 а то і більше відсотків".

Пряма мова: " Кількість функцій (державних службовців – УП) зменшиться на ще більший відсоток, безумовно. Але головну економію, ми передбачаємо за рахунок застосування IT-інструментів. Тобто сучасних баз даних, які дозволять нам економити час. Це найголовніше. І мати більш точні дані."

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський на нараді з підготовки держбюджету-2020 до другого читання доручив скоротити видатки на утримання чиновників на 10%.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Кабінет міністрівГончарукдержслужба
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