Прем'єр: Зменшимо число чиновників завдяки впровадженню IT-інструментів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд, у рамках економії, планує зменшити кількість державних чиновників на 10% за допомогою застосування IT-інструментів.

Джерело: виступ Гончарука в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Деталі: Очільник Кабміну повідомив, що зменшення чиновників планується "на 10 а то і більше відсотків".

Пряма мова: " Кількість функцій (державних службовців – УП) зменшиться на ще більший відсоток, безумовно. Але головну економію, ми передбачаємо за рахунок застосування IT-інструментів. Тобто сучасних баз даних, які дозволять нам економити час. Це найголовніше. І мати більш точні дані."

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