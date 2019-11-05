У РФ назвали умову повернення захоплених кораблів в Керченській протоці 

Член Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що розмови про повернення кораблів можна вести, якщо Україна публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці.

Джерело: російське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Коментуючи ноту МЗС України щодо вимог повернути кораблі, Цеков сказав, що Київ так і не визнав факт провокації, "що варто було б зробити", лише потім говорити про майно.

За його словами, українські кораблі можуть бути корисними у розслідуванні.

Нагадаємо:

4 листопада Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксиру "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили і обстріляли російські військові.

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