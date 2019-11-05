У РФ назвали умову повернення захоплених кораблів в Керченській протоці 

34005 переглядів
Вівторок, 5 листопада 2019, 00:48

Член Ради Федерації від окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що розмови про повернення кораблів можна вести, якщо Україна публічно визнає свою провокацію у Керченській затоці.

Джерело: російське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Коментуючи ноту МЗС України щодо вимог повернути кораблі, Цеков сказав, що Київ так і не визнав факт провокації, "що варто було б зробити", лише потім говорити про майно.

За його словами, українські кораблі можуть бути корисними у розслідуванні.

Нагадаємо:

  • 4 листопада Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксиру "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили і обстріляли російські військові.

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 7 вересня українські моряки та політв'язні повернулися в Україну.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Україна Росія Керченська протока


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд ООН вирішить, чи може розглядати справу України проти РФ 4 листопада 2019, 19:17
Україна направила Росії ноту – Пристайко 4 листопада 2019, 13:17
Пєсков: РФ не відмовляється від транзиту через Україну, але Київ сам не прагне 3 листопада 2019, 23:33
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали