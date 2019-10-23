Ткаченко: Дім на Трухановому острові орендував, у декларації буде
Народний депутат від "Слуги народу" і претендент на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко заявляє, що лише орендував на пів року дім на Трухановому острові у Києві.
Джерело: коментар Ткаченка "Українській правді" з приводу публікаії у Bihus.info
Пряма мова: "По перше, я не володію будинком. По друге, орендую його, і не той, який на фото, а інший. По третє, орендував його цього літа.
Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався там спортом. Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною вирішили орендувати на літній період там будинок.
Договір оренди підписали на пів року ще в травні цього року. Тому оренда буде відображена в декларації за поточний рік"
Деталі: Журналісти Bihus.ibfo опублікували матеріал про те, що Ткаченко чи то користується, чи то володіє маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові: на ділянці 4 га розташований великий будинок і два менших та озерце.
Цю ділянку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно". Це земля лісогосподарського призначення – і будувати житло на ній заборонено.
У травні 2018 року Ткаченко теж публікував фото на фоні будинку на Трухановому острові. Але в декларації за 2018 рік інформації про цей будинок не було.
Тепер Bihus.info відреагувало на коментар нардепа: "Фотографії в соціальних мережах Олександра Ткаченка та його дружини спростовують "спростування" нардепа. Світлини подружжя на Трухановому почали з’являтися ще у 2017-му. Значна кількість з них зроблена не просто на острові, а біля вказаного будинку".
Журналісти також наголосили, що тривале користування нерухомістю має бути задеклароване.
Передісторія:
- Олександр Ткаченко – колишній генеральний директор "1+1 Медіа", колишній журналіст, телеведучий і продюсер, тепер – народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради IX скликання.
- Балотуючись у нардепи, Ткаченко припустив, що може балотуватися в мери Києва – хоча нібито не планував цього.
- Згодом Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про місто Київ – столицю України, внесений Ткаченком та іншими мажоритарниками Києва зі "Слуги народу".
- У жовтні Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
- Ткаченко просив прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці.
- Ткаченко розпочав передвиборчу кампанію з критики старої влади й обіцянки за рік побудувати наземне метро на Троєщину.
- У його декларації за 2018 рік значиться, що Ткаченкові належить 5% телерадіокомпанії "Студія 1+1", 25% ТОВ "Бабель", майже 17% "Квартал ТВ", майже 17% "1+1 продакшн".
- Крім того, Ткаченко – кінцевий бенефіціар 12-ти ТОВ ("Солюшнз", "Віжн ТБ", "Віжн Медіа", "Плюс ТБ", "Бабель", "Кінолав", "Книголав", "Баварський двір", "Фонд розвитку кіномистецтва","Нова кіностудія", "Планета кіно", "НТМ") та 2-х приватних товариств – "Сінема Лав Лтд" (Велика Британія) та "А.Т.Трейдінг".