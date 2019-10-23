Ткаченко: Дім на Трухановому острові орендував, у декларації буде

Народний депутат від "Слуги народу" і претендент на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко заявляє, що лише орендував на пів року дім на Трухановому острові у Києві.

Джерело: коментар Ткаченка "Українській правді" з приводу публікаії у Bihus.info

Пряма мова: "По перше, я не володію будинком. По друге, орендую його, і не той, який на фото, а інший. По третє, орендував його цього літа.

Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався там спортом. Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною вирішили орендувати на літній період там будинок.

Договір оренди підписали на пів року ще в травні цього року. Тому оренда буде відображена в декларації за поточний рік"

Деталі: Журналісти Bihus.ibfo опублікували матеріал про те, що Ткаченко чи то користується, чи то володіє маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові: на ділянці 4 га розташований великий будинок і два менших та озерце.

Цю ділянку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно". Це земля лісогосподарського призначення – і будувати житло на ній заборонено.

У травні 2018 року Ткаченко теж публікував фото на фоні будинку на Трухановому острові. Але в декларації за 2018 рік інформації про цей будинок не було.

Тепер Bihus.info відреагувало на коментар нардепа: "Фотографії в соціальних мережах Олександра Ткаченка та його дружини спростовують "спростування" нардепа. Світлини подружжя на Трухановому почали з’являтися ще у 2017-му. Значна кількість з них зроблена не просто на острові, а біля вказаного будинку".

Журналісти також наголосили, що тривале користування нерухомістю має бути задеклароване.

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