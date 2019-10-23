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Претендент на посаду Кличка живе у незаконному маєтку на Трухановім острові – ЗМІ

Середа, 23 жовтня 2019, 09:38
Претендент на посаду Кличка живе у незаконному маєтку на Трухановім острові – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" і колишній гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко користується незадекларованим маєтком у природоохоронній зоні – на Трухановому острові у Києві.

Джерело: Bihus.info, "Українська правда"

Деталі: Задекларувати нібито орендований будинок на острові Ткаченко мав ще будучи кандидатом у народні депутати, але цього так і не зробив.

 

Основний будинок, два будинки меншого розміру і подвір’я з озерцем на ганку розташовані посеред ділянки землі у 4 гектари.

Цю ділянку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно".

 

Будувати на цій землі житло заборонено: це земля лісогосподарського призначення, яка належить до прибережної захисної смуги і входить до охоронної зони.

 

Наразі маєток оточено парканом. На автоматичних воротах постійно чергує сторож, який пояснює охочим підійти до води, що це – приватна територія.

 

Фото з цього незаконного маєтку на Трухановому острові Олександр Ткаченко оприлюднив ще у травні 2018 року, що свідчить про те, що використовує він його більше року.

 

Сам Ткаченко заявив "Українській правді", що у травні орендував на пів року один із будинків на Трухановому острові – але не той, що на фото у журналістів.

Депутат і претендент на посаду голови КМДА запевнив, що договір оренди буде відображено у декларації за 2019 рік.

Передісторія:

  • Олександр Ткаченко – колишній генеральний директор "1+1 Медіа", колишній журналіст, телеведучий і продюсер, тепер – народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради IX скликання.
  • Балотуючись у нардепи, Ткаченко припустив, що може балотуватися в мери Києва – хоча нібито не планував цього.
  • Згодом Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про місто Київ – столицю України, внесений Ткаченком та іншими мажоритарниками Києва зі "Слуги народу".
  • У жовтні Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
  • Ткаченко просив прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці.
  • Ткаченко розпочав передвиборчу кампанію з критики старої влади й обіцянки за рік побудувати наземне метро на Троєщину.
  • У його декларації за 2018 рік значиться, що Ткаченкові належить 5% телерадіокомпанії "Студія 1+1", 25% ТОВ "Бабель", майже 17% "Квартал ТВ", майже 17% "1+1 продакшн".
  • Крім того, Ткаченко – кінцевий бенефіціар 12-ти ТОВ ("Солюшнз", "Віжн ТБ", "Віжн Медіа", "Плюс ТБ", "Бабель", "Кінолав", "Книголав", "Баварський двір", "Фонд розвитку кіномистецтва","Нова кіностудія", "Планета кіно", "НТМ") та 2-х приватних товариств – "Сінема Лав Лтд" (Велика Британія) та "А.Т.Трейдінг".

УП, доповнено

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Теми: ТкаченкодеклараціїКиїв
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