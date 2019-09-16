Кандидат на посаду Кличка ініціює масштабну перевірку мерії Києва

Народний депутат від "Слуги народу", який мітить на пост голови КМДА, Олександр Ткаченко просить прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці.

Про це Ткаченко повідомляє у Facebook.

"Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян, сіли за грати. Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом та з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур", - пише він.

Ткаченко, який до Верховної Ради був гендиректором холдингу "1+1 media", нагадує, що такий аудит планували ще за часів уряду Володимира Гройсмана, але так і не провели.

"Необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно", - зазначає депутат.

За його словами, щодо підлеглих Кличка порушено майже 200 кримінальних справ, які "так і не були доведені до фінального кінця".

"Жодного крадія - за ґратами", - наголошує Ткаченко.

Він вважає, що Кабмін Гройсмана не просто так ігнорував "кричущі корупційні скандали" в КМДА, цьому була причина.

"Кличко був повністю вбудований у вертикаль Порошенка і Гройсмана. Він був "своїм хлопцем", це була звичайна кругова порука", - пояснює Ткаченко.

На думку нардепа, Київ потребує "перезавантаження", тому він разом з колегами пропонує новий закон "Про столицю" і дострокові вибори міського голови та Київради на його основі.

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