Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
У Кремлі вважають, що говорити про зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав до кінця 2019 року передчасно.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Позиція Росії по нормандському формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності".
На питання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, Пєсков заявив: "Поки передчасно говорити, поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному".
Деталі: Спікер Путіна відмовився говорити про зміст документа, який може бути прийнятий за підсумками майбутньої зустрічі.
Чому це важливо: Для зустрічі у нормандському форматі Росія висунула певні умови – підписати "формулу Штайнмаєра", розведення у Золотому та Петрівському.
Українська сторона виконала майже всі умови. Розведення у Петрівському планується згодом у листопаді, за умови 7-денного режиму тиші.
Таким чином, Росія блокує зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", за результатами якої сторони можуть підписати документи, важливі для досягнення миру на Донбасі.
Що передувало: Раніше у Кремлі заявляли, що підготовка до саміту "нормандської четвірки "неможлива" через нові підходи і запити однієї зі сторін".
При цьому 3 листопада Пєсков заявив, що Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами ФРН, Франції та України у "нормандському форматі" за умови термінової необхідності.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.
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Нагадаємо:
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
- Ще однією з умов для проведення саміту "нормандської четвірки" є розведення сил у Золотому і Петрівському.
- Процес розведення у Золотому, попри те, що його початку мав передувати 7-денний режим припинення вогню, розпочався 29 жовтня і вже завершився.