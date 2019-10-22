У Путина говорят, что подготовка к "нормандской встречи" сейчас невозможна

В Кремле заявляют, что вести подготовку к саммиту в "нормандском формате" пока невозможно, так как сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: ""Нормандский формат" испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время. Пока подготовка вестись не может, так как меняется запросная позиция одной из сторон".

Детали: О какой именно стороне речь, издание не уточняет.

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Напомним:

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.



