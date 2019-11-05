У Лівію прибули російські снайпери "ПВК Вагнера" – NYT

За останні півтора місяці в рамках кампанії Кремля з відновлення впливу на Близькому Сході та в Африці у Лівію прибули близько 200 російських найманців, зокрема снайпери з "ПВК Вагнера".

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами трьох високопоставлених лівійських чиновників і п'яти західних дипломатів, що уважно стежать за війною, російські снайпери належать до групи "Вагнера" – пов'язаної з Кремлем приватної компанії, яка очолювала російську інтервенцію в Сирії.

На думку лівійських військових, ознакою боєприпасів, якими користуються російські найманці, є відсутність наскрізної рани від снайперської кулі.

Західний експерт з питань безпеки підтвердив, що так само не було наскрізних ран від куль російських снайперів на сході України.

Крім снайперів, Росія привезла в Лівію вдосконалені літаки Сухого, скоординовані ракетні удари і високоточну артилерію – все те, що "зробило Москву законодавцем у громадянській війні в Сирії".

Росіяни воюють на боці лідера східної частини Лівії Халіфи Хафтара. На його боці також Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Саудівська Аравія, які вбачають у ньому надію на відновлення авторитаризму в країні.

Хафтар уже понад 5 років веде війну проти уряду національної єдності в західній Лівії, де знаходиться столиця Тріполі.

Уряд офіційно підтримує США та інші західні країни. Однак на практиці, як повідомляють журналісти, Туреччина є його єдиним покровителем.

Передісторія:

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