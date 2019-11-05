У Лівію прибули російські снайпери "ПВК Вагнера" – NYT
За останні півтора місяці в рамках кампанії Кремля з відновлення впливу на Близькому Сході та в Африці у Лівію прибули близько 200 російських найманців, зокрема снайпери з "ПВК Вагнера".
Джерело: The New York Times
Деталі: За словами трьох високопоставлених лівійських чиновників і п'яти західних дипломатів, що уважно стежать за війною, російські снайпери належать до групи "Вагнера" – пов'язаної з Кремлем приватної компанії, яка очолювала російську інтервенцію в Сирії.
На думку лівійських військових, ознакою боєприпасів, якими користуються російські найманці, є відсутність наскрізної рани від снайперської кулі.
Західний експерт з питань безпеки підтвердив, що так само не було наскрізних ран від куль російських снайперів на сході України.
Крім снайперів, Росія привезла в Лівію вдосконалені літаки Сухого, скоординовані ракетні удари і високоточну артилерію – все те, що "зробило Москву законодавцем у громадянській війні в Сирії".
Росіяни воюють на боці лідера східної частини Лівії Халіфи Хафтара. На його боці також Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Саудівська Аравія, які вбачають у ньому надію на відновлення авторитаризму в країні.
Хафтар уже понад 5 років веде війну проти уряду національної єдності в західній Лівії, де знаходиться столиця Тріполі.
Уряд офіційно підтримує США та інші західні країни. Однак на практиці, як повідомляють журналісти, Туреччина є його єдиним покровителем.
Передісторія:
- Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії встановилося двовладдя. Тріполі і захід країни знаходяться під контролем уряду національної єдності.
- Схід і частково південь Лівії контролює обрана в 2014 році палата представників ("уряд в Тобруці"), яку підтримує фельдмаршал Халіфа Хафтар і його армія.
- У квітні Хафтар почав наступ на Тріполі, звідки урядує підтримуваний ООН прем'єр Фаїз аль-Саррадж. За даними ООН, внаслідок наступу Хафтара щонайменше 4500 жителів Тріполі залишили місто.
- Євросоюз неодноразово закликав до деескалації насильства у Лівії.
- Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.
- 7 лютого 2018 року в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами атакували позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.
- Бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.
- Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі та штурму Луганського аеропорту.
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