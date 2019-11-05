Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лівію прибули російські снайпери "ПВК Вагнера" – NYT

Вівторок, 5 листопада 2019, 22:50

За останні півтора місяці в рамках кампанії Кремля з відновлення впливу на Близькому Сході та в Африці у Лівію прибули близько 200 російських найманців, зокрема снайпери з "ПВК Вагнера".

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами трьох високопоставлених лівійських чиновників і п'яти західних дипломатів, що уважно стежать за війною, російські снайпери належать до групи "Вагнера" – пов'язаної з Кремлем приватної компанії, яка очолювала російську інтервенцію в Сирії.

На думку лівійських військових, ознакою боєприпасів, якими користуються російські найманці, є відсутність наскрізної рани від снайперської кулі.

Західний експерт з питань безпеки підтвердив, що так само не було наскрізних ран від куль російських снайперів на сході України.

Крім снайперів, Росія привезла в Лівію вдосконалені літаки Сухого, скоординовані ракетні удари і високоточну артилерію – все те, що "зробило Москву законодавцем у громадянській війні в Сирії".

Росіяни воюють на боці лідера східної частини Лівії Халіфи Хафтара. На його боці також Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет і Саудівська Аравія, які вбачають у ньому надію на відновлення авторитаризму в країні.

Хафтар уже понад 5 років веде війну проти уряду національної єдності в західній Лівії, де знаходиться столиця Тріполі.

Уряд офіційно підтримує США та інші західні країни. Однак на практиці, як повідомляють журналісти, Туреччина є його єдиним покровителем.

Передісторія:

  • Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії встановилося двовладдя. Тріполі і захід країни знаходяться під контролем уряду національної єдності.
  • Схід і частково південь Лівії контролює обрана в 2014 році палата представників ("уряд в Тобруці"), яку підтримує фельдмаршал Халіфа Хафтар і його армія.
  • У квітні Хафтар почав наступ на Тріполі, звідки урядує підтримуваний ООН прем'єр Фаїз аль-Саррадж. За даними ООН, внаслідок наступу Хафтара щонайменше 4500 жителів Тріполі залишили місто.
  • Євросоюз неодноразово закликав до деескалації насильства у Лівії.
  • Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.
  • 7 лютого 2018 року в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами атакували позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.
  • Бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.
  • Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі та штурму Луганського аеропорту.

Читайте також: Російська "ПВК Вагнера" розганяє протести у Судані – СБУ

NYT розповіла подробиці розгрому ПВК Вагнера в Сирії

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛівіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Лівія
Лівійця, обвинуваченого в причетності до теракту над Локербі 1988 року, взяли під варту в США
Невідомі обстріляли автомобіль прем'єра Лівії — раніше він відмовився іти у відставку
Україна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: