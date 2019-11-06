Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тепло не дає впасти у сплячку ведмедям у Карпатах

Середа, 6 листопада 2019, 15:51

Через теплу погоду ведмеді в Карпатах не залягають у барлоги, а запасаються жиром на зиму.

Джерело: коментар заступника директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині Володимира Бучка, "Укрінформ"

Пряма мова Бучко: "Наші барлоги готові, солома накидана, ведмеді можуть залягати хоч завтра. Але бабине літо спонукає їх до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю".

Деталі: За його словами, на Верховинщині також помітили молодого ведмедя, який шукав їжу. Бучко допускає, що звір прийшов з Румунії і боїться, аби його не вбили.

На території парку діє Центр реабілітації диких тварин. У 2017 році сюди привезли чотирьох бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

 
фото: Галицький національний природний парк

У залежності від кліматичних умов ведмеді знаходяться в барлогу з жовтня — листопада до березня — квітня, приблизно, 5-6 місяців.

Теми: Карпатипогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Карпати
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: