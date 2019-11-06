Тепло не дає впасти у сплячку ведмедям у Карпатах

Через теплу погоду ведмеді в Карпатах не залягають у барлоги, а запасаються жиром на зиму.

Джерело: коментар заступника директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині Володимира Бучка, "Укрінформ"

Пряма мова Бучко: "Наші барлоги готові, солома накидана, ведмеді можуть залягати хоч завтра. Але бабине літо спонукає їх до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю".

Деталі: За його словами, на Верховинщині також помітили молодого ведмедя, який шукав їжу. Бучко допускає, що звір прийшов з Румунії і боїться, аби його не вбили.

На території парку діє Центр реабілітації диких тварин. У 2017 році сюди привезли чотирьох бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

У залежності від кліматичних умов ведмеді знаходяться в барлогу з жовтня — листопада до березня — квітня, приблизно, 5-6 місяців.