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Тепло не дает впасть в спячку медведям в Карпатах

Среда, 6 ноября 2019, 15:51

Из-за теплой погоды медведи в Карпатах еще не залегают в берлоги, а запасаются жиром на зиму.

Источник: комментарий заместителя директора Галицкого национального природного парка на Ивано-Франковщине Владимира Бучко, "Укринформ"

Прямая речь Бучко: "Наши берлоги готовы, солома набросанная, медведи могут залегать хоть завтра. Но бабье лето побуждает их искать пищу, чтобы больше загнать за кожу жира на зиму".

Детали: По его словам, на Верховинщине также заметили молодого медведя, который искал пищу. Бучко допускает, что зверь пришел из Румынии и боится, чтобы его не убили.

Отмечается, что на территории парка действует Центр реабилитации диких животных. В 2017 году сюда привезли четырех бурых медведей из Херсона. В ноябре прошлого года они впервые упали в зимнюю спячку.

 
фото: Галицький національний природний парк

В зависимости от климатических условий медведи находятся в берлоге с октября - ноября по март - апрель, примерно, 5-6 месяцев.

Темы: Карпатыпогода
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