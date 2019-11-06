Уряд створив комісію, яка перевірятиме знання української

Кабінет міністрів створив національну комісію зі стандартів державної мови, яка перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "6 листопада Кабінет міністрів на своєму засіданні створив національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад".

Деталі: Крім того, уряд розпочав формувати стратегію у сфері культури і мистецтва. Формуванню стратегії передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва.