Партія Порошенка про доступ до його доходів: "ДБР перетворюється на "95-й квартал"
В партії "Європейська солідарність" вважають, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Петра Порошенка не має жодного сенсу.
Про це йдеться у оприлюдненій у середу заяві партії Порошенка.
"Державне бюро розслідувань перетворюється на "95-й квартал", а сам Роман Труба хоче "розсмішити коміка". Всі декларації Петра Порошенка за останні роки знаходяться у відкритому доступі. Більше того, саме за його президентства і було запроваджене електронне декларування. В епоху турбо диджиталізації Труба мав би знати, що необхідна кнопка – у його власному смартфоні", - заявили в "ЄС".
"Ухвала Печерського суду, який "дозволив" слідчим ДБР вивчити "надсекретну" інформацію про доходи Петра Порошенка, не має жодного сенсу, бо ця інформація є публічною і доступною для будь-кого", - сказано у заяві.
В "ЄС" також вважають, що "агент Портнова Труба, всупереч здоровому глузду намагаючись виконати вказівки влади по розслідуванню проти Порошенка, намагається "накопати" хоча б щось".
В партії пообіцяли на дії судді Печерського суду, який виніс ухвалу, подати скаргу до Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо:
- Згідно з ухвалою Печерського районного суду, в рамках розслідування щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум його заробітної плати, доходів та сплачених страхових внесків за 5 років.
- 6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями "службове підроблення", "незаконне переправлення осіб через державний кордон України", "використання завідомо підробленого документа".
- Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте журналістам стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні "Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
- Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
- Журналісти програми припустили, що президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
- Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
- На Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти, але відмовились уточнювати суму.