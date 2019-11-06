Партія Порошенка про доступ до його доходів: "ДБР перетворюється на "95-й квартал"

В партії "Європейська солідарність" вважають, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Петра Порошенка не має жодного сенсу.

Про це йдеться у оприлюдненій у середу заяві партії Порошенка.

"Державне бюро розслідувань перетворюється на "95-й квартал", а сам Роман Труба хоче "розсмішити коміка". Всі декларації Петра Порошенка за останні роки знаходяться у відкритому доступі. Більше того, саме за його президентства і було запроваджене електронне декларування. В епоху турбо диджиталізації Труба мав би знати, що необхідна кнопка – у його власному смартфоні", - заявили в "ЄС".

"Ухвала Печерського суду, який "дозволив" слідчим ДБР вивчити "надсекретну" інформацію про доходи Петра Порошенка, не має жодного сенсу, бо ця інформація є публічною і доступною для будь-кого", - сказано у заяві.

В "ЄС" також вважають, що "агент Портнова Труба, всупереч здоровому глузду намагаючись виконати вказівки влади по розслідуванню проти Порошенка, намагається "накопати" хоча б щось".

В партії пообіцяли на дії судді Печерського суду, який виніс ухвалу, подати скаргу до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо: