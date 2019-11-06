Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія Порошенка про доступ до його доходів: "ДБР перетворюється на "95-й квартал"

Середа, 6 листопада 2019, 18:17

В партії "Європейська солідарність" вважають, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Петра Порошенка не має жодного сенсу.

Про це йдеться у оприлюдненій у середу заяві партії Порошенка.

"Державне бюро розслідувань перетворюється на "95-й квартал", а сам Роман Труба хоче "розсмішити коміка". Всі декларації Петра Порошенка за останні роки знаходяться у відкритому доступі. Більше того, саме за його президентства і було запроваджене електронне декларування. В епоху турбо диджиталізації Труба мав би знати, що необхідна кнопка – у його власному смартфоні", - заявили в "ЄС".

"Ухвала Печерського суду, який "дозволив" слідчим ДБР вивчити "надсекретну" інформацію про доходи Петра Порошенка, не має жодного сенсу, бо ця інформація є публічною і доступною для будь-кого", - сказано у заяві.

В "ЄС" також вважають, що "агент Портнова Труба, всупереч здоровому глузду намагаючись виконати вказівки влади по розслідуванню проти Порошенка, намагається "накопати" хоча б щось".

В партії пообіцяли на дії судді Печерського суду, який виніс ухвалу, подати скаргу до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо:

  • Згідно з ухвалою Печерського районного суду, в рамках розслідування щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум його заробітної плати, доходів та сплачених страхових внесків за 5 років.
  • 6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями "службове підроблення", "незаконне переправлення осіб через державний кордон України", "використання завідомо підробленого документа".
  • Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте журналістам стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні "Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
  • Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
  • Журналісти програми припустили, що президент  Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
  • Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
  • На Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти, але відмовились уточнювати суму.

Теми: ДБРПорошенкоПортнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: