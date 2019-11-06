ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років

В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Петром Порошенком страхових внесків за 5 років.

Джерело: ухвала Печерського райсуду Києва

Дослівно: "Надати групі слідчих… дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду… та його структурних підрозділах та які містять відомості щодо сум нарахування заробітної плати, сум нарахування доходів, про суми сплачених страхових внесків ОСОБА_1 за період з 07.06.2014 року по 19.05.2019".

Деталі: Суд визначив строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею (30 жовтня). Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Що було раніше: Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми", які готували розслідування про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року. Журналісти подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду.

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