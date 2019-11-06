ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років
В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Петром Порошенком страхових внесків за 5 років.
Джерело: ухвала Печерського райсуду Києва
Дослівно: "Надати групі слідчих… дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду… та його структурних підрозділах та які містять відомості щодо сум нарахування заробітної плати, сум нарахування доходів, про суми сплачених страхових внесків ОСОБА_1 за період з 07.06.2014 року по 19.05.2019".
Деталі: Суд визначив строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею (30 жовтня). Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.
Що було раніше: Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми", які готували розслідування про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року. Журналісти подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду.
Передісторія
- 6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями "службове підроблення", "незаконне переправлення осіб через державний кордон України", "використання завідомо підробленого документа".
- Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте журналістам стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
- Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
- Журналісти програми припустили, що президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
- Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
- На Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти, але відмовились уточнювати суму.