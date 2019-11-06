Помпео скасував візит в Україну – Лещенко

Українська влада пов'язує рішення держсекретаря США Майкла Помпео з розслідуванням у рамках імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: екснардеп Сергій Лещенко в Telegram із посиланням на колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера

Деталі: За словами Лещенка, візит був скасований минулого тижня, через два дні після того, як Помпео надійшла пропозиція відвідати Україну.

Пайфер також повідомив, що українська влада висловлює занепокоєння стосовно скасованого візиту Помпео.

Що було раніше: 4 листопада Помпео дав інтерв'ю для радіо KCMO, текст якого опублікував Держдеп.

Держсекретар США пояснив позицію адміністрації Трампа стосовно України: "Це нація з глибокою історією корупції – і наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції".

Нагадаємо:

За словами нинішніх та колишніх чиновників адміністрації президента США, Дональд Трамп відчував "непереборну ненависть" до керівництва України ще з 2016 року, бо вбачав спроби втручання у президентську кампанію.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Помпео 2 жовтня підтвердив, що слухав телефонну розмову між президентами.

Держсекретар США захищав підхід адміністрації Трампа до України і назвав його типовим у взаємодії між країнами.

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