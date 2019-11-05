Помпео: Щодо України ми були зосереджені на кількох речах
Влада Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом підтримувала демократію в Україні й прагла, щоб українська влада подолала корупцію.
Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO, текст якого публікує Держдеп.
Він не відповів прямо на запитання, чи знав він про роль адвоката Трампа Руді Джуліані у комунікації з офіційним Києвом, але сказав, що Державний департамент США зосереджений на захисті американського народу.
"Що стосується України, ми були зосереджені на кількох речах. По-перше, це нація з глибокою історією корупції – і наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – заявив Помпео.
Держсекретар США сказав, що коли росіяни захопили Крим і подалися на схід України, президент Барак Обама відмовився надавати українцям "інструменти, збройні системи, необхідні для захисту нації".
"Президент Трамп послідовно – не раз, не двічі, а тричі – надав ці системи озброєння українському народові та українському керівництву. Ми надали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати", – заявив Помпео.
"Ми наполегливо допомагали українському народові, і ми колективно в Державному департаменті фокусувалися, як лазер, на тому, щоб донести до президента…, як саме ми можемо врятувати прозахідну Україну, яка збереже демократію, свободу та вільність в Україні та Європі, а також захистить американців", – додав він.
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
- У Білому домі переконані, що прохання Дональда Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.
- За словами нинішніх та колишніх чиновників адміністрації президента США, Дональд Трамп відчував "непереборну ненависть" до керівництва України ще з 2016 року, бо вбачав спроби втручання у президентську кампанію, в результаті якої посів посаду.