Помпео: Щодо України ми були зосереджені на кількох речах

4594 перегляди
Вівторок, 5 листопада 2019, 08:55

Влада Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом підтримувала демократію в Україні й прагла, щоб українська влада подолала корупцію.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO, текст якого публікує Держдеп.

Він не відповів прямо на запитання, чи знав він про роль адвоката Трампа Руді Джуліані у комунікації з офіційним Києвом, але сказав, що Державний департамент США зосереджений на захисті американського народу.

"Що стосується України, ми були зосереджені на кількох речах. По-перше, це нація з глибокою історією корупції – і наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – заявив Помпео.

Держсекретар США сказав, що коли росіяни захопили Крим і подалися на схід України, президент Барак Обама відмовився надавати українцям "інструменти, збройні системи, необхідні для захисту нації".

"Президент Трамп послідовно – не раз, не двічі, а тричі – надав ці системи озброєння українському народові та українському керівництву. Ми надали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати", – заявив Помпео.

"Ми наполегливо допомагали українському народові, і ми колективно в Державному департаменті фокусувалися, як лазер, на тому, щоб донести до президента…, як саме ми можемо врятувати прозахідну Україну, яка збереже демократію, свободу та вільність в Україні та Європі, а також захистить американців", – додав він.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
  • У Білому домі переконані, що прохання Дональда Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.
  • За словами нинішніх та колишніх чиновників адміністрації президента США, Дональд Трамп відчував "непереборну ненависть" до керівництва України ще з 2016 року, бо вбачав спроби втручання у президентську кампанію, в результаті якої посів посаду.

Олена Рощенко, УП
Теми: США Трамп скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп заявив, що не знає Йованович 5 листопада 2019, 11:11
Йованович: Луценку не подобались заклики посольства до очищення ГПУ 5 листопада 2019, 05:17
Імпічмент Трампа: Парнас готовий свідчити перед Палатою представників 5 листопада 2019, 04:25
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали