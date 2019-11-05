Помпео: Щодо України ми були зосереджені на кількох речах

Влада Сполучених Штатів Америки на чолі з Дональдом Трампом підтримувала демократію в Україні й прагла, щоб українська влада подолала корупцію.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO, текст якого публікує Держдеп.

Він не відповів прямо на запитання, чи знав він про роль адвоката Трампа Руді Джуліані у комунікації з офіційним Києвом, але сказав, що Державний департамент США зосереджений на захисті американського народу.

"Що стосується України, ми були зосереджені на кількох речах. По-перше, це нація з глибокою історією корупції – і наша місія, місія посла, місія пана Волкера була дуже чітка: створити набір інструментів, щоб нове керівництво, президент Зеленський і його команда змогли виконати те, про що вони говорили під час своєї кампанії, а це – зменшити ризик корупції", – заявив Помпео.

Держсекретар США сказав, що коли росіяни захопили Крим і подалися на схід України, президент Барак Обама відмовився надавати українцям "інструменти, збройні системи, необхідні для захисту нації".

"Президент Трамп послідовно – не раз, не двічі, а тричі – надав ці системи озброєння українському народові та українському керівництву. Ми надали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася надавати", – заявив Помпео.

"Ми наполегливо допомагали українському народові, і ми колективно в Державному департаменті фокусувалися, як лазер, на тому, щоб донести до президента…, як саме ми можемо врятувати прозахідну Україну, яка збереже демократію, свободу та вільність в Україні та Європі, а також захистить американців", – додав він.

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