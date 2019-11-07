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Кличко: Дуже смішно, що йдеться про держзраду, нехай перевіряють

Четвер, 7 листопада 2019, 08:37
Кличко: Дуже смішно, що йдеться про держзраду, нехай перевіряють
РБК-Україна

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що справа проти нього щодо державної зради не має перспектив.

Джерело: заява Кличка в ефірі телеканалу "Україна", опублікована на офіційному порталі Києва

Пряма мова: "Цій "новині" вже майже три тижні. І зараз так звані "друзі" розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі.

Неназваний скаржник – фізична особа – звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження.

Перспективи ця справа не має, я переконаний. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють!".

Цьому передувало: Напередодні "Українські новини" повідомили, що Національне антикорупційне бюро на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради і розкраданні державних коштів мером Києва Віталієм Кличком і його двома заступниками під час забудови столиці.

У Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличка та двох його заступників за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем) , ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів.

Суду надали результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд в Києві.

18 жовтня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

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Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
  • Віталій Кличко закликав Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
  • У серпні Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого підкупу глави Офісу президента Андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.

"Українська правда" в Threads

Теми: Віталій КличкоНАБУАнтикорупційний суд
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