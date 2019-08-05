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НАБУ перевірить, чи намагався Кличко підкупити Богдана

Понеділок, 5 серпня 2019, 13:28
НАБУ перевірить, чи намагався Кличко підкупити Богдана

У Національному антикорупційному бюро заявили, що розпочали розслідування щодо можливого підкупу глави офіса президента андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії. 

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Нагадаємо:

  • 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
  • Згодом міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
  • Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.
  • Богдан стверджував, що Кличко не контролює Київраду й домовляється у ній зі "смотрящими", а також що представник одного зі "смотрящих" просив не чіпати  голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 млн доларів.
  • Ткаченко заявляє, що бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а Вадим Столар і Максим Микитась, причетні до забудов.

Українська правда

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Теми: НАБУВіталій КличкоКиївБогданОфіс президента
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