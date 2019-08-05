НАБУ перевірить, чи намагався Кличко підкупити Богдана

У Національному антикорупційному бюро заявили, що розпочали розслідування щодо можливого підкупу глави офіса президента андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії.

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