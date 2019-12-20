Головні новини четверга і ночі: заяви Путіна, новий Виборчий кодекс

Путін назвав частину України російською територією, Рада підтримала пропозиції Зеленського до заветованого Виборчого кодексу — новини, які були актуальні 19 грудня.

Про Путіна

Сьогодні на пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що все Причорномор'я і східна частина України — це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається.

Також він вкотре заявив, що "їх там немає" на Донбасі, але відзначив, що танки і важку артилерію бойовики отримали від держав, які їм симпатизують.

Путін вважає, що вперше про українців, як про окремий етнос заговорив шляхтич Речі Посполитої Станіслав Потоцький.

Путін підтримав Сталіна в рішенні розділити Польщу в 1939 році — він виправдовує введення радянських військ тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

"Європейська солідарність" вимагає від Зеленського відреагувати на заяви Путіна про "споконвічно російські території".

Про кодекс

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс у цілому з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, які передбачають "відкриті" регіональні списки кандидатів у народні депутати від партій.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше п’яти тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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