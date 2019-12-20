Обшуки на каналі однопартійця Порошенка: НАБУ розкрило деталі

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 13:06

В НАБУ запевняють, що обшук в приміщенні одеського телеканалу "Думская TV", який пов'язують з народним депутатом фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком, не пов’язаний з діяльністю журналістів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Пряма мова: "Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думська", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників".

Деталі: В НАБУ повідомили, що слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар 13 (Одеса) на користь ТОВ "Крок вперед".

В НАБУ наголосили, що слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів.

Що було раніше: Співробітники "Думская TV" зранку 20 грудня повідомили про обшуки, які проводить НАБУ у приміщенні каналу.

Телеканал "Думская TV" зник з ефіру. Головний редактор Кароліна Тимків, заявила про тиск на ЗМІ.

Народний депутат Олексій Гончаренко, заявив, що обшуки пов’язані з тим, що він вимагав звільнення директора НАБУ Артема Ситника, який  опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Депутат фракції "ЄС" Володимир Ар’єв прокоментував обшуки на одеському телеканалі з трибуни Верховної ради. Зокрема він заявив, що обшук відбувається після того, як телеканал "активно висвітлював визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні".

Нагадаємо:

  • У цей же день стало відомо, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є лідер партії "Європейська солідарність" попередній президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Теми: обшуки НАБУ Європейська солідарність ЗМІ


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