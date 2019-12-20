Обыски на канале однопартийца Порошенко: НАБУ раскрыло детали

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Пятница, 20 декабря 2019, 13:06

В НАБУ уверяют, что обыски в помещении одесского телеканала "Думская TV", который связывают с народным депутатом фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко, не связан с деятельностью журналистов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Прямая речь: "Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Крок вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев ".

Детали: В НАБУ сообщили, что следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО "Крок вперед".

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Что было раньше: Сотрудники "Думская TV" утром 20 декабря сообщили об обысках, проводимых НАБУ в помещении канала.

Телеканал "Думская TV" исчез из эфира. Главный редактор Каролина Тымкив, заявила о давлении на СМИ.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обыски связаны с тем, что он требовал увольнения директора НАБУ Артема Сытника, который  оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев прокомментировал обыски на одесском телеканале с трибуны Верховной Рады. В частности он заявил, что обыск происходит после того, как телеканал "активно освещал признание директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении".

Напомним:

  • В этот же день стало известно, что Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются лидер партии "Европейская солидарность" бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Темы: обыски НАБУ Европейская солидарность СМИ


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