Підозрюваний у справі Шеремета Антоненко позивається до Авакова і Зеленського

Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, також відомий як Riffmsater, подав позов до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Святослава Жерновнікова

Деталі: Згідно із оприлюдненим позовом Антоненко позивається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапки.

В позові вказується, що під час брифінгу 12 грудня, на якому озвучувалися імена підозрюваних у справі Шеремета, було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості та принципу недоторканості честі і гідності громадянина.

Дослівно: "Як вбачається з коментарів відповідачів за цим позовом, під час проведення цього брифінгу та інших повідомлень з приводу цієї справи, учасники брифінгу взагалі знехтували правовими принципами, закріпленими в Конституції України. Відповідачі, захопившись своїми "успіхами" в цій резонансній справі, порушили мої права та права інших фігурантів цієї справи".

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