Підозрюваний у справі Шеремета Антоненко позивається до Авакова і Зеленського
Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, також відомий як Riffmsater, подав позов до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Джерело: Facebook-сторінка адвоката Святослава Жерновнікова
Деталі: Згідно із оприлюдненим позовом Антоненко позивається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапки.
В позові вказується, що під час брифінгу 12 грудня, на якому озвучувалися імена підозрюваних у справі Шеремета, було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості та принципу недоторканості честі і гідності громадянина.
Дослівно: "Як вбачається з коментарів відповідачів за цим позовом, під час проведення цього брифінгу та інших повідомлень з приводу цієї справи, учасники брифінгу взагалі знехтували правовими принципами, закріпленими в Конституції України. Відповідачі, захопившись своїми "успіхами" в цій резонансній справі, порушили мої права та права інших фігурантів цієї справи".
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в Україні.
- Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор: нібито він, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності", намагався вбивством привернути увагу до таких поглядів.
- 18 грудня підозрюваний відмовився давати свідчення, вважаючи слідчих упередженими.
- У той же день адвокат оскаржив арешт підзахисного.