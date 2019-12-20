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Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским

Пятница, 20 декабря 2019, 12:35
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским

Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, также известный как Riffmsater, подал иск к президенту и министру внутренних дел.

Источник: Facebook-страница адвоката Святослава Жерновникова

Детали: Согласно обнародованному иску, Антоненко судится с министром внутренних дел Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапки.

В иске указывается, что во время брифинга 12 января, на котором озвучивались имена подозреваемых по делу Шеремета, было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности и принципам неприкосновенности чести и достоинства гражданина.

Дословно: "Как видно из комментариев ответчиков по этому иску, во время проведения этого брифинга и других сообщений по поводу этого дела, участники брифинга вообще пренебрегли правовыми принципами, закрепленными в Конституции Украины. Ответчики, увлекшись своими "успехами" в этом резонансном деле, нарушили мои права и права других фигурантов этого дела".

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
  • В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.

Темы: Дело ШереметаЗеленскийАваков
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