Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским

Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, также известный как Riffmsater, подал иск к президенту и минстру внутренних дел.

Источник: Facebook-страница адвоката Святослава Жерновникова

Детали: Согласно обнародованному иску, Антоненко судится с министром внутренних дел Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапки.

В иске указывается, что во время брифинга 12 января, на котором озвучивались имена подозреваемых по делу Шеремета, было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности и принципам неприкосновенности чести и достоинства гражданина.

Дословно: "Как видно из комментариев ответчиков по этому иску, во время проведения этого брифинга и других сообщений по поводу этого дела, участники брифинга вообще пренебрегли правовыми принципами, закрепленными в Конституции Украины. Ответчики, увлекшись своими "успехами" в этом резонансном деле, нарушили мои права и права других фигурантов этого дела".

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