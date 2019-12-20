СБУ закрила пів сотні гральних закладів, які "кришували" правоохоронці

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 13:50

Минулої ночі СБУ заблокувала роботу 43 нелегальних закладів гральних автоматів у шести регіонах: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно:  "Оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування злачних місць, які діяли під "кришею" правоохоронців".

Деталі: Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

СБУ розпочала низку кримінальних проваджень за статтями про нелегальний гральний бізнес  та зловживання владою або службовим становищем.

Зазначається, що спецоперацію було проведено на виконання доручення президента України.

Що було раніше: Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої, скасував деякі положення наказу комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Мінфінансів від 12 грудня 2002 року про заборону грального бізнесу в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

За повідомленням МВС, минулої ночі поліція припинила діяльність 152 різноманітних об’єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними.

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Передісторія:

  • У вересні Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.
  • Однак 19 грудня на засіданні Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
  • За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у листопаді-грудні, 56% українців не підтримують легалізацію азартних ігор в Україні.

Теми: лотереї СБУ поліція казино


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