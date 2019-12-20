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СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые "крышевали" правоохранители

Пятница, 20 декабря 2019, 12:50
СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые крышевали правоохранители

Прошлой ночью СБУ заблокировала работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Источник: пресс-лужба СБУ

Дословно: "Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей".

Детали: Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

СБУ начала ряд уголовных производств по статьям о нелегальном игорном бизнесе и злоупотреблении властью или служебным положением.

Отмечается, что спецоперация была проведена по поручению президента Украины.

Что было раньше: Кабмин принял постановление, согласно которому, отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Минфинансов от 12 декабря 2002 о запрете игорного бизнеса в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

По сообщению МВД, прошлой ночью полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

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"Играют они – выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Предыстория:

  • Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
  • На заседании 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
  • По результатам исследования Киевского международного института социологии, проведенного в ноябре-декабре, 56% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: лотореиСБУполицияказино
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