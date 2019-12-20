СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые "крышевали" правоохранители

Прошлой ночью СБУ заблокировала работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Источник: пресс-лужба СБУ

Дословно: "Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей".

Детали: Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

СБУ начала ряд уголовных производств по статьям о нелегальном игорном бизнесе и злоупотреблении властью или служебным положением.

Отмечается, что спецоперация была проведена по поручению президента Украины.

Что было раньше: Кабмин принял постановление, согласно которому, отменил некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Минфинансов от 12 декабря 2002 о запрете игорного бизнеса в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

По сообщению МВД, прошлой ночью полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

Читайте также: Зе! легализует игорный бизнес. Что будет с лотереями, автоматами, букмекерами, покером и казино

"Играют они – выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Предыстория: